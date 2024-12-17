الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط طن زيوت لمحركات السيارات مجهولة المصدر في الأقصر

ضبط طن زيوت لمحركات
ضبط طن زيوت لمحركات السيارات

 تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، من شن حملة على سيارات النقل التي تحمل البضائع داخل المحافظة للتأكد من جودتها ومعرفة مصدرها وسلاسل الإمداد والتداول لها.

 

حملات التموين بالأقصر 

 وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بـ طن زيوت محركات السيارات مجهولة المصدر بدون فواتير ومستندات بناحية بندر الأقصر.

 

ضبط مستحضرات تجميل مجهولة في الأقصر 

 كما تم ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص يوجد لديه منظفات ومستحضرات تجميل غير مدون عليها تاريخ الانتاج والانتهاء بناحية نجع الخطباء - شرق السكة الحديد - بندر الاقصر، حيث تم ضبط عدد 250 زجاجة كلور أبيض زنة الزجاجة واحد لتر بالإضافة إلى عدد 300 زجاجة عطر زنة الزجاجة 100 ملي.

 

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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