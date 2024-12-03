المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين خطفوا شاب وشرعوا في قتله بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100الف جنيه لاتهامهم بخطف شاب والشروع في قتله بغرض السرقة بمنطقة الساحل.



تفاصيل خطف شاب لسرقته بالساحل



وكان قسم شرطة الساحل، تلقى إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شخص مصاب، وتم إسعافه وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة وبالفحص تبين ان المجني عليه تعرض لعملية خطف وضرب بسلاح ابيض علي يد 3 عاطلين حاولوا سرقته.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين لهم معلومات جنائية.



وبمواجهتهم اعترفوا بخطف المجني عليه وإصابته بغرض السرقة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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