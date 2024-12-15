الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي متهم بخطف طفل في السلام

المشدد 10 سنوات لتشكيل
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي متهم بخطف طفل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابى بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف  طفل وطلب فدية من أسرته بالسلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قاموا بخطف المجنى عليه واقتياده داخل  توك توك لمسكن أحدهما والاتصال علي أسرته لطلب فدية مالية.


تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،بلاغا من أسرة الطفل بخطفه من قبل أشخاص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض 
علي 3 متهمين واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى وخطف الطفل واعترف أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بسفر والد الطفل للخارج، فاختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والتربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة السلام مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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