إنشاء مستشفى جديد وتشغيل 5 مراكز صحية، حصاد إنجازات صحة الأقصر خلال 2024

كشف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة في الأقصر، إنجازات مديرية الشئون الصحية بالأقصر على مدار عام 2024 والتي استهدفت تقديم خدمات صحية لائقة ليشعر المواطن بمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.

صحة الأقصر توضح إنجازاتها خلال عام 2024



وأستعرض وكيل صحة الأقصر ما تم إنجازه بقطاع الطب العلاجي والرعاية الأساسية، حيث تم تنفيذ 27 % من أعمال مستشفى القرنة الجديد، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية الأساسية وأعمال التطوير لمستشفى حميات الأقصر بنسبة 95%، وتشغيل عدد 5 مراكز صحية متميزة بواسطة هيئة الرعاية الصحية وهم ( مركز الزينية قبلي – مركز الضبعية – مركز الكيمان – مركز البياضية – مركز العشي )، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي (86) مريض، وبلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي (31) ماكينة، وعدد أسرة العنايات المركزة (18) سرير، عدد أسرة الداخلى (59) سرير.

حميات الأقصر تستقبل 27288 مريضًا خلال عام



كما تم تقديم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بالعيادات الخارجية والاستقبال بالعيادات الخارجية بمستشفى حميات الأقصر وبلغ عدد المترددين خلال 12 شهر 27288 مريض، مع تنظيم أعمال مبادرات الكشف المبكر للأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوى، وفحص الفيروسات الكبدية، وعملت الأقسام الداخلية والعناية المركزة الخاصة بأقسام الحميات والصدر بأقصى طاقة ممكنة إلى جانب تقديم خدمات العزل والحجر الصحي للأمراض الواجبة العزل، وكذلك قدم المعمل جميع التحاليل التشخيصية اللازمة لأمراض الحميات والفيروسات الكبدية ونقص المناعة المكتسبة والأمراض الصدرية، وتم إجراء تحاليل الغدة الدرقية ( العينات الوريدية ).

13202 مريض تردد على مستشفى القرنة غرب الأقصر خلال عام



وبلغ عدد المترددين بمستشفى القرنة المركزي خلال 6 أشهر 13202 مريض وشملت أعمال الأقسام الداخلية وحدة حديثي الولادة والتي تقدم الخدمة العلاجية لحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية فى التمثيل الغذائي، وكذلك الكشف المبكر علي الأمراض الوراثية للغدة الدرقية، ووحدة الغسيل الكلوي والتي تستقبل حالات الأطفال أيضًا، بينما تضمنت أعمال العيادات الخارجية بمستشفى القرنة المركزى مبادرات الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي.



أما عن إنجازات الإدارة العامة للطب الوقائي بالنسبة للترصد والإبلاغ عن الأمراض المعدية تم الإبلاغ عن (82) حالة كورونا ( مشتبه – محتمل – مؤكد ) ومتابعة المخالطين لهم لمدة 14 يوم، متابعة عدد (23 ) مخالط لحالة كورونا مؤكدة، والإبلاغ عن ( 39) حالة اشتباه بحمى الضنك ومتابعة المخالطين لهم، والإبلاغ عن عدد (7038) حالة عقر حيوان مختلفة ومتابعة إعطاء الأمصال واللقاحات طبقا للبروتوكول العلاجى الخاص بحالات العقر، ومتابعة (615 ) قادمين من الخارج ومتابعة الحالة الصحية لهم لمدة 21 يوم، واكتشاف عدد (23) حالة حمى وطفح جلدي وجميع نتائجهم سلبية، وعدد ( 15 ) حالة شلل رخو حاد وجميع نتائجهم سلبية، ومتابعة عدد ( 32 ) مخالط لحالات الجذام، واكتشاف عدد (5) حالات إيجابي لمرض الملاريا وتم متابعة المخالطين لهم.

حصاد مكاتب الصحة في الأقصر



وفي مكاتب الصحة تم تسجيل عدد (28056) حالة ميلاد، وعدد (6610) حالة وفاة، وصرف (5000) شهادة ميلاد من الوزارة، وزيادة عدد 2 مكتب صحة مختار ليصبح العدد 3 بالمحافظة، وتطعيم عدد 5543 بالتطعيمات الدولية (حج وعمرة – مسافرين إلى الخارج)، وصرف عدد (31750) شهادة ميلاد وعدد (63500) نموذج تبليغ ميلاد للإدارات، وصرف عدد (7050) شهادة وفاة وعدد (14100) نموذج تبليغ وفاة للإدارات.

حملات التطعيم في الأقصر



وجرى تطعيم نحو (241728) طفل بالتطعيمات الروتينية الإجبارية، وعدد (86253) بطعم السحائى الثنائى للمدارس، وعدد (61745) بطعم ثنائى كبار مدارس، وعدد (4155) بمصل الإنفلونزا الموسمية.

نشاط الصحة البيئة في الأقصر خلال عام 2024



كما قامت إدارة صحة البيئة بأخذ عدد ( 5567) عينة مياه شرب، وأخذ (178) عينة غسيل كلوى، وأخذ عدد (405) عينة من مآخذ محطات المياه، والإشراف على تطهير (77) خزان محطة مياه و(55) خزان منشأة عامة، وتم المرور الدورى على عدد (78 ) مدفن، وعدد ( 602 ) مدرسة، وأخذ عدد (26 ) عينة من محطات الصرف الصحى.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على عدد (6022) منشأة غذائية، وتم سحب (745) عينة أغذية، وتحرير عدد (1335) محضر (شهادات صحية – نظافة – عينات غير مطابقة 5 محاضر)، وإعدام (6145) أغذية غير صالحة و(2974) لتر مشروبات غير صالحة، والتوجيه بإغلاق (26) منشأة لعدم وجود ترخيص، كما قامت إدارة المعامل بفحص (6800) عينة مياه، وعدد (810) عينة أغذية، وعدد (770) عينة صرف.

وفي إطار التخلص من النفايات الطبية الخطرة تم استلام عدد (1005945) كيلو نفايات طبية خطرة من المنشآت الخاصة والحكومية، ومعالجة وفرم وتعقيم عدد (991100) كيلو نفايات طبية خطرة، وعمل عدد (517) تعاقد مع منشآت خاصة وعدد (59) تعاقد مع منشآت حكومية.

خدمات إدارة الفيروسات بصحة الأقصر خلال 12 شهرًا



وقامت إدارة الفيروسات الكبدية بتطعيم عدد (3809) من الفريق الصحي العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة، وتطعيم عدد (2822) من مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتطعيم عدد (1887) ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (B) وذلك للمخالطين للمرضى المؤكد إصابتهم.

كما تم تطعيم عدد (43) من الأطفال المولودة لأمهات مؤكد إصابتهم بالالتهاب الكبدى (B)، تطعيم عدد (204) من الإداريين، وتطعيم (300) من هيئة عمال النظافة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي (B).

الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة



وعن إدارتي الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة تم التحليل لعدد (29178) طفل حديث الولادة بنسبة تغطية 81.12 % ومراجعة العينات، وصرف عدد (204234) علبة لبن رقم (1) وعدد (134880) علبة لبن رقم (2) والإشراف والمتابعة على فرق صرف الألبان الصناعية المدعمة داخل المنافذ، ومتابعة عدد (14332) حوامل جدد، وعدد (9734) حوامل مترددة، ومتابعة عدد (14273) حالة ولادة، ومتابعة حالات تقصي وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بالإدارات الصحية.



وبالنسبة لرعاية المقبلين على الزواج تم استخراج وتوفير الشهادات من الوزارة، والإشراف والمتابعة لمراكز الفحص عدد (9) مراكز، وفحص عدد (15459) طفل بأجهزة المسح السمعى بنسبة تغطية 64.3 %، إلى جانب الإشراف والمتابعة على دار المعثور عليهم بمركز رعاية طفل الأقصر حيث تم توفير مستلزمات من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة (أسرة – ملابس – حفاضات) بالإضافة إلى توافر الألبان مرحلة أولى وثانية، وصرف عدد (14231) كبسولة فيتامين أ للسيدات وعدد (51266) كبسولة فيتامين أ أطفال.

المبادرات الرئاسة لقطاع الصحة 2024



وعن أعمال المبادرات الرئاسية تم فحص (15459) طفل حديث ولادة بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بالمواليد، وفحص (25651) مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وفحص (20589) سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفحص (5707) سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.



وفي ضوء تسليط الضوء على إنجازات إدارة تنظيم الأسرة تم تنفيذ عدد 7 دورات للأطباء للتدريب على أساسيات وسائل تنظيم الأسرة، وعدد 2 دورة تمريض لمشورة التدريب، وعدد 2 دورة تنشيطية للرائدات الريفيات، وعدد 810 زيارة للطبيب الزائر، وبلغ عدد جوالات العيادات المتنقلة 722 جولة و14 قافلة صحة إنجابية، وتم تنظيم 630 ندوة صحية، بينما بلغت زيارات الرائدات الريفيات 330000 زيارة.



ونظمت إدارة القوافل العلاجية ما يزيد عن 35 قافلة علاجية مجانية في تخصصات باطنة - اطفال - نساء - جراحة - عظام - جلدية -اسنان - تنظيم اسرة على مستوى الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

الأمراض المستوطنة في الأقصر



واختتم وكيل وزارة الصحة أنه بالنسبة لإنجازات الإدارة العامة للأمراض المستوطنة على مدار العام تم تكثيف إجراءات المكافحة الحشرية، وتكثيف أعمال التقصي الحشري بالإدارات الصحية، وتفعيل أعمال المكافحة الحشرية المسائية، وقامت إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بتكثيف أعمال المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات لنشر تعريف الحالة (لمرض الملاريا)، وزيادة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين، ومتابعة أعمال سحب عينات الجشني العشوائية بمعامل إدارة الملاريا بالمحافظة.



ونفذت إدارة البلهارسيا والطفيليات المعوية خطة الوزارة بخصوص الفحص العشوائي وفحص تلاميذ المدارس والمترددين على العيادة الخارجية، كما تم التنسيق بين إدارة المتوطنة وهيئة الرعاية الصحية بخصوص فحص تلاميذ المدارس والفحص العشوائي للمترددين على العيادة الخارجية، كما تم تجريع المواطنين في البؤر المصابة بالبلهارسيا، وقامت إدارة مكافحة القواقع بتحديد بؤر الإصابة وجمع ومعالجة القواقع الحاوية للسركاريا الناقلة لمرض البلهارسيا للوصول بمصر خالية من البلهارسيا.

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