الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

انقضاء الدعوى الجنائية بشأن بلوجر بتهمة دهس شاب في التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة التجمع، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق البلوجر “ي.ر”،  والمتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته في التجمع الخامس بعد تصالحه مع أهل المجني عليه. 

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بمصرع شاب إثر دهسه بسيارة البلوجر في التجمع الخامس.

ألقى  رجال المباحث القبض على البلوجر، وتم اقتياده لقسم الشرطة لتسببه في الحادث وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله، وتم إحالته إلى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ وتحددت جلسة لمحاكمته.


وأكد المتهم أنه لم يقصد دهس المجني عليه وأنه ظهر أمامه فجأة.

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محكمة التجمع مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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