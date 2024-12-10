تأجيل محاكمة بلوجر بتهمة دهس شخص في التجمع الخامس

قررت محكمة التجمع، تأجيل محاكمة البلوجر “ي.ر” بتهمة دهس شاب والتسبب في وفاته في التجمع الخامس لجلسة 17 ديسمبر الجاري لإجراءات التصالح.



وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوفاة شاب إثر حادث تصادم مع سيارة البلوجر بالتجمع الخامس.

ألقى رجال المباحث القبض على البلوجر، وتم اقتياده لقسم الشرطة لتسببه في الحادث وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله وإحالته إلى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ وتحددت جلسة اليوم لمحاكمته.

وأكد المتهم أنه لم يقصد دهس المجني عليه وأنه ظهر أمامه فجأة.

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