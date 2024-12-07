السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على بلوجر شهير دهس مواطنا بسيارته في التجمع

القبض علي بلوجر شهير
القبض علي بلوجر شهير دهس مواطن اسفل عجلات سيارته في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، القبض على بلوجر شهير  بتهمة التسبب في وفاة أحد الأشخاص أسفل سيارته بمنطقة التجمع، أثناء عبوره الطريق.

البداية كانت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث التجمع الأول من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شخص أسفل عجلات سيارة بلوجر شهير اصطدم به أثناء عبوره الطريق.

وانتقلت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف التي نقلت المجني عليه للمستشفى العام، بينما تم ضبط البلوجر والتحفظ عليه، وعلي سيارته، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الأجهزة الأمنية بلوجر شهير مباحث التجمع الاول ت الخدمات المرورية

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