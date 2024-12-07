تأجيل محاكمة بلوجر بتهمة دهس شخص في التجمع الخامس

قررت محكمة التجمع، تاجيل محاكمة البلوجر “ي.ر” بتهمة دهس والتسبب في وفاة شخص في التجمع الخامس لجلسة يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد وفاة شاب إثر حادث تصادم مع سيارة البلوجر بالتجمع الخامس.



ألقي رجال المباحث القبض على البلوجر، وتم اقتياده لقسم الشرطة لتسببه في الحادث وبالعرض علي النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله واحالته إلى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ وتحددت جلسة اليوم لمحاكمته.

وأكد المتهم بأنه لم يقصد دهس المجني عليه وأنه ظهر أمامه فجأة.

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