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النواب يحتفي بذكرى يوم اللغة العربية.. رئيس المجلس: الحفاظ عليها مسئولية جسيمة.. يوجه رسالة لأبناء الأمة المعاصرين.. ووكيل اللجنة الدينية يطالب بكبح جماح المصطلحات الأجنبية

مجلس النواب
مجلس النواب

احتفى مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيوم اللغة العربية العالمي، الذي تحل ذكراه غدا الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري.

 

مجلس النواب يحتفل بذكرى يوم اللغة العربية

 وشهدت الجلسة العامة، طلب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، إلقاء كلمة بهذه المناسبة، وهي التي لاقت ترحيب الأعضاء، وأعقبها كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمناسبة يوم اللغة العربية.

 

كلمة رئيس النواب بمناسبة ذكرى يوم اللغة العربية

 وخلال كلمته أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحفاظَ على اللغةِ العربية مَسْؤولِيَّةٌ جَسِيمَةٌ، قائلا: عَلَيْنا أن نُعيدَ الاعتزازَ بها ونُشَجِّعَ أَجيالَنا على التَّحدُّثِ بها والتمسُّكِ بها في كُلِّ مَنَاحِي الحياةِ.

 

احتفاء مجلس النواب بـ يوم اللغة العربية

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قائلا: العربيةَ الفصحى سِحرٌ أودَعَهُ اللهُ في كلماتٍ تَنبضُ حياةً وتَفيضُ نورًا، هي لغةٌ حَمَلَتْ بين طَيَّاتِها بَيَانًا ما بَعْدَهُ بَيَان، لغةٌ كانت ولا تزال حَامِلَةً لرسالةِ السماءِ إلى الأرض، وَعَاءً للحكمةِ والعلم.

 

اللغة العربية لسانُ الوحي ومَوْطِنُ الجمالِ

 وقال رئيس النواب: اللغة العربية لسانُ الوحي، ومَوْطِنُ الجمالِ، وجسرٌ يَصِلُنا بتاريخِنا العريقِ وتراثِنا الرفيع، لغةٌ فَاحَ عَبِيرُها بأسرارِ البلاغةِ ودرَرِ الفصاحةِ، ونَبَعَتْ منها عُيُونٌ من الشِّعرِ والفكرِ التي غَرَسَتْ في الأرضِ شَجَرَةَ المعرفةِ.

 

وتابع رئيس مجلس النواب: عَلَيْنا أن نَعِيَّ جَيِّدًا أنَّها إِرْثُنا الذي نُفاخرُ به، كما أنَّها أَمَانَةٌ في أَعْناقِنا، نَحْمِلُها للأَجيالِ القادِمَةِ.

كلمة رئيس النواب بمناسبة يوم اللغة العربية 
كلمة رئيس النواب بمناسبة يوم اللغة العربية 

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، أَبْنَاءِ الأُمَّةِ المُعَاصِرِينَ بمُناسَبَةِ اليومِ العَالَمِيِّ للغَةِ العَرَبِيَّةِ، الذي يَهِلُّ عَلَيْنَا مَعَ مَطْلَعِ الغَدِ، أن يَعُودُوا إلى اللِّسانِ العَرَبِيِّ الفَصِيحِ؛ وَأَنْ يُحَافِظُوا على لُغَتِنا العَرَبِيَّةِ لِتَبْقَى دَوْمًا نُورًا يَهْدِي وَعِزًّا يَخْلُدُ.

 

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: احتفالنا بيوم اللغة العربية يؤكد دورها الهام في توطيد أوصر الصلة بين بني البشر، لما تكتنزه من مفردجات غنية وثقافة متنوعة وأشكال شعرية ساحرة، واكتشافات عملية ملهمة.

احتفاء مجلس النواب بيوم اللغة العربية 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للغة العربية.

احتفال الأمم المتحدة بيوم اللغة العربية

وأشار إلى أنه تحتفل الأمم المتحدة يوم 18 من ديسمبر من كل عام باللغة العربية، واعتمادها لغة أصيلة لها.

 

اللغة العربية وعاء ثقافيا وحضاريا للأمة الإسلامية

وأشار العبد، إلى أن اللغة العربية وعاء ثقافيا وحضاريا للأمة الإسلامية، وقد شرفها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون".

وأكد النائب، أنه يتعبد بها المسلمين فوق المليار ونصف على مستوى العالم، وكتب الله لها الخلد بالحفظ للقرآن الكريم "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".

 اللغة العربية رسالة خالدة للإنسانية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللغة العربية رسالة خالدة للإنسانية، وتستطيع مواكبة مستجدات الحياة، ومطالب التطور الحضارية في معادلة لا تعرف الجمود أو العجز.

 معجزة اللغة العربية ليس لها طفولة وليس لها شيخوخة

وأوضح وكيل اللجنة الدينينة بالبرلمان، أن أحد فلاسفة الغرب، أكد أن معجزة اللغة العربية ليس لها طفولة وليس لها شيخوخة.

رسالة إلى مجمع اللغة العربية ووسائل الإعلام 

ووجه وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى مجمع اللغة العربية، قائلا: "اكبحوا جماح المصطاحات الأجنبية وإن كان لابد فعربوها"، مطالبا المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية بالحفاظ على اللغة العربية، لأنه يسموا بها كلام الله، قائلا: رسول الله أوتي جوامع اللغة.

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اللغة العربية يوم اللغة العربية النواب مجلس النواب حنفي جبالي

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