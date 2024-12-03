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محافظات

انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة رواد اللغة العربية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

مسابقة رواد اللغة
مسابقة رواد اللغة العربية

 انطلقت فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة رواد اللغة العربية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

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 تُقام التصفيات بمشاركة ثلاث محافظات: الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وتستضيفها قاعات مركز الحاسب الآلي المتطور برعاية الطلاب؛ حيث تقام المسابقة بالتعاون بين هيام عبد الفتاح، موجه عام اللغة العربية، والمهندسة وفاء حسن جويد، مديرة إدارة الكمبيوتر التعليمي، وأعضاء لجنة التحكيم المرسلة من قطاع المعاهد الأزهرية.

 

وأوضحت المهندسة وفاء جويد أن المسابقة توثق باستخدام برامج تسجيل بالصوت والصورة لضمان الحيادية والشفافية بين الطلاب.

 

من جهتها، أعلنت هيام عبد الفتاح أن المسابقة التي تستمر ليومٍ واحد تشمل جميع المراحل التعليمية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، مؤكدة أن النتائج ستُعلن فور انتهاء المسابقة.

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الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة المعاهد الأزهرية أيمن جاويش

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