توقيع بروتوكول تعاون بين القومي للترجمة ومجمع اللغة العربية

وقعت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، اتفاقًا إطاريًا للتعاون في النشر.

بروتوكول تعاون لتعزيز التبادل الثقافي

ويستهدف الاتفاق تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين القومي للترجمة ومجمع اللغة العربية، والإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.

كما يستهدف توسيع نطاق المعرفة للناطقين بالعربية بترجمة المصنفات المؤلفة بلغات أجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بحيث تصل إلى أوسع نطاق ممكن من القراء سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين من نشر المعرفة والثقافة باللغة العربية.

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