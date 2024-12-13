الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

موسكو، فيتو
موسكو، فيتو

 بحث ممثلو خدمات الطعام العام وسلطات موسكو مستقبل أعمال مطاعم موسكو في مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة إطلاق مشروع "الشتاء في موسكو".

 

اجتذاب السياح العرب إلى موسكو

 وقد طرحت أمام المشاركين مبادرة جديدة من شأنها اجتذاب السياح العرب إلى موسكو.

وقال خبير المطاعم ألكسندر سيسويف على قناة "تليغرام" التابعة له:" يوجد الآن الكثير من السياح من الإمارات العربية المتحدة وقطر في موسكو. والدليل على ذلك هو فندق Four Seasons حيث غالبية المقيمين فيه هم من العرب. ويتكلم معظم الضيوف اللغة الإنجليزية، لكن اللغة العربية ستكون أكثر ملاءمة بكثير".

 

اقتراح ترجمة قوائم الطعام في جميع مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

 وقد أيد أليكسي نيميريوك رئيس إدارة التجارة والخدمات ويفغيني كوزلوف رئيس لجنة السياحة في حكومة موسكو اقتراح ترجمة قوائم الطعام في جميع مطاعم موسكو إلى اللغة العربية وتقديم خدمة الترجمة للمطاعم مجانا. 

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين:" يوجد بالفعل الكثير من السياح من الإمارات العربية المتحدة وقطر في موسكو. وكان عدد الضيوف العرب في العام الماضي أكثر مما كان عليه في السنوات التي سبقت وباء فيروس "كورونا". وكان نائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي غروزديف قد صرح في وقت سابق أن "العديد من السياح الإماراتيين يزورون موسكو وسانت بطرسبرغ، وفي ذروة الموسم، هناك منافسة على حجز غرف الفنادق".

وأضاف:" بالطبع، لن نفرض إجراءات قصرية تجاه أصحاب المطاعم، لكن يمكنهم التقدم بطلب للحصول على خدمة الترجمة المجانية. وسيتم ذلك من خلال مترجمين للغة العربية ستقدمهم سلطات موسكو".

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