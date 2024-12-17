الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وكيل اللجنة الدينية في اليوم العالمي للغة العربية: "اكبحوا جماح المصطلحات الأجنبية"

الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، فيتو

 قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: احتفالنا بيوم  اللغة العربية يؤكد دورها الهام في توطيد أواصر الصلة بين بني البشر، لما تكتنزه من مفردات غنية وثقافة متنوعة وأشكال شعرية ساحرة، واكتشافات عملية ملهمة.

 

احتفاء مجلس النواب بيوم اللغة العربية 

 جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للغة العربية.

 

احتفال الأمم المتحدة بيوم اللغة العربية

وأشار إلى أنه الأمم المتحدة تحتفل يوم 18 من ديسمبر من كل عام بـاللغة العربية، واعتمادها لغة أصيلة لها.

 

اللغة العربية وعاء ثقافي وحضاري للأمة الإسلامية

 وأشار العبد، إلى أن اللغة العربية وعاء ثقافي وحضاري للأمة الإسلامية، وقد شرفها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون".

 

وأكد النائب، أنه يتعبد بها المسلمين فوق المليار ونصف على مستوى العالم، وكتب الله لها الخلد بالحفظ للقرآن الكريم "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".

 

 اللغة العربية رسالة خالدة للإنسانية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللغة العربية رسالة خالدة للإنسانية، وتستطيع مواكبة مستجدات الحياة، ومطالب التطور الحضارية في معادلة لا تعرف الجمود أو العجز.

 

معجزة اللغة العربية ليس لها طفولة وليس لها شيخوخة

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أن أحد فلاسفة الغرب أكد أن معجزة اللغة العربية ليس لها طفولة وليس لها شيخوخة.

 

رسالة إلى مجمع اللغة العربية ووسائل الإعلام 

ووجه وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى مجمع اللغة العربية، قائلا: "اكبحوا جماح المصطلحات الأجنبية وإن كان لابد فعربوها"، مطالبا المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية بالحفاظ على اللغة العربية، لأنهم يسمعون بها كلام الله، قائلا: رسول الله أوتي جوامع اللغة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العربية اللغة العربية يوم اللغة العربية النواب مجلس النواب الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم العالمي للغة العربية

مواد متعلقة

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

توقيع بروتوكول تعاون بين القومي للترجمة ومجمع اللغة العربية

انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة رواد اللغة العربية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

وزير التعليم العالى ينعي الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

الأكثر قراءة

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

رسالة من رئيس النواب لأبناء الوطن في يوم اللغة العربية

المركزي السوري: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 150 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

المزيد
الجريدة الرسمية