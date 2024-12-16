أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع كريستيان جروس.. الأهلي يعزز رقمه التاريخي بعد حصد جائزة أفضل ناد.. أبرز غيابات بيراميدز أمام الاتحاد السكندري
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الزمالك يعلن رسميًّا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.
الأهلي يعزز رقمه التاريخي بعد حصد جائزة أفضل ناد في إفريقيا لعام 2024
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.
رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.
كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري المرتبط
تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025، بعد التفوق على الزمالك في مواجهات الدور قبل النهائي.
أضنة سبور يتخطى بشكتاش 2-1 ويحقق فوزه الأول في الدوري التركي
حقق فريق أضنة سبور فوزا صعبا على حساب ضيفه بشكتاش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم، ليتذوق صاحب الأرض طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم في المسابقة.
شاهد، الظهور الأول لـ جروس في مران الزمالك
قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الإثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وعكة صحية مفاجئة تغيب مدحت شلبي عن تقديم برنامجه على "إم بي سي"
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرض زميله على شاشة إم بي سي مصر مدحت شلبي، لوعكة صحية مفاجئة، غيبته عن تقديم برنامجه خلال الأيام الماضية.
كولر يحسم موقفه من عودة هذا اللاعب لصفوف الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء من عودة محمد عبد المنعم لاعب نيس الحالي إلي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.
فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الإثنين، عن إجراء حفل جوائزه "The Best" ذا بيست، غدا الثلاثاء، للتعرف على هوية الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، في نسختها التاسعة.
المغرب تنظم كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما نسختي 2025 و2026
قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في المغرب في عامي 2025 و2026، وستقام كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في كوت ديفوار في عام 2025.
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