أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع كريستيان جروس.. الأهلي يعزز رقمه التاريخي بعد حصد جائزة أفضل ناد.. أبرز غيابات بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025، بعد التفوق على الزمالك في مواجهات الدور قبل النهائي.

حقق فريق أضنة سبور فوزا صعبا على حساب ضيفه بشكتاش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم، ليتذوق صاحب الأرض طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم في المسابقة.

قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الإثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرض زميله على شاشة إم بي سي مصر مدحت شلبي، لوعكة صحية مفاجئة، غيبته عن تقديم برنامجه خلال الأيام الماضية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء من عودة محمد عبد المنعم لاعب نيس الحالي إلي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الإثنين، عن إجراء حفل جوائزه "The Best" ذا بيست، غدا الثلاثاء، للتعرف على هوية الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، في نسختها التاسعة.

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في المغرب في عامي 2025 و2026، وستقام كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في كوت ديفوار في عام 2025.

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