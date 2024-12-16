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رياضة

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا

ذا بيست، فيتو
ذا بيست، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الإثنين، عن إجراء حفل جوائزه "The Best" ذا بيست، غدا الثلاثاء، للتعرف على هوية الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، في نسختها التاسعة.

 

الدوحة تستضيف حفل جوائز ذا بيست 

ويتم بث الحفل من العاصمة القطرية الدوحة، على هامش نهائي كأس القارات للأندية، الذي يجمع بين ريال مدريد وباتشوكا بعد غد الأربعاء، والذكرى السنوية الثانية على إقامة نهائي كأس العالم "فيفا".

وأوضح فيفا، في بيان رسمي، أنه سيتم الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات، وألمع المدربين والمدربات، وأكثر أفراد الجمهور تميزا خلال عام 2024، بالإضافة إلى أجمل أهداف السنة، وذلك خلال حفل عشاء تستضيفه أكاديمية "أسباير".

ويتزامن هذا الحفل مع الذكرى العشرين لافتتاح هذه المنشأة الرياضية الرائدة، حيث تحضره كوكبة من الشخصيات التي يتقدمها رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، وأعضاء مجلس الجهاز المذكور، وسفراء محليون وإقليميون وأسماء بارزة في كرة القدم.

 

المنافسون في حفل ذا بيست 

ويتنافس العديد من اللاعبين على نيل جائزة "The Best"، المُقدمة من "الفيفا"، لأفضل لاعب في العالم، من بينهم داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي وجود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني)، إضافة إلى لامين يامال (برشلونة الإسباني)، وليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، وكذلك رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي).

 

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