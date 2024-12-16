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رياضة

وعكة صحية مفاجئة تغيب مدحت شلبي عن تقديم برنامجه على "إم بي سي"

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مباراة الأهلي أمام باتشوكا، فيتو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرض زميله على شاشة إم بي سي مصر مدحت شلبي، لوعكة صحية مفاجئة، غيبته عن تقديم برنامجه خلال الأيام الماضية.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبوقلب أبيض».

شلبي يكشف عن تفاصيل مرضه

وكان شلبي كشف تفاصيل مرضه، الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتسبب في نقصان وزنه.

وقال شلبي خلال حلقة السبت الموافق 7 ديسمبر الماضي من برنامج «يا مساء الأنوار»: «ناس بتقولي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل».

وأضاف: “أنا جالي ما يسمى بارتجاع المريء، وده عندنا كتير كـ مصريين، أسبابه بعض العادات الخاطئة، زي الأكل الدسم، النوم بعد الأكل والتدخين”.

تجربة قاسية 

وأكمل: مريت بتجربة قاسية وفي طريقنا للتعافي. المهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بييجي، ويارب ما حد يحصله أي حاجة، أنا بقول التجربة عشان مهم الناس تسمعها مني.

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