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رياضة

كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري المرتبط

مباراة الأهلي والزمالك،
مباراة الأهلي والزمالك، فيتو

كرة السلة، تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025، بعد التفوق على الزمالك في مواجهات الدور قبل النهائي.

الأهلي يتأهل لنهائي دوري المرتبط

وتفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-1)، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الأهلي ذهابا وإيابا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق المرتبط ذهابا وخسر إيابا أمام الزمالك.

الاتحاد السكندري يتوج بطلا لكأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت مؤخرا في البحرين.

وحصد الاتحاد لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (87-84)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في البحرين.

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