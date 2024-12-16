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رياضة

أضنة سبور يتخطى بشكتاش 2-1 ويحقق فوزه الأول في الدوري التركي

فريق أضنة سبور، فيتو
فريق أضنة سبور، فيتو

الدوري التركي، حقق فريق أضنة سبور فوزا صعبا على حساب ضيفه بشكتاش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم، ليتذوق صاحب الأرض طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم في المسابقة.

تقدم أضنة سبور بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق باراسي، قبل أن يعزز اللاعب أيمبيتوف التقدم بهدف ثان في الدقيقة 39.

أما هدف بشكتاش فسجله اللاعب المعتصم بالله محمد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء. 

تشكيل بشكتاش لمواجهة أضنة سبور

أعلن مدرب بشكتاش التركي جيوفاني فان برونخورست عن تشكيلة الفريق لمواجهة أضنة سبور في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم.

وبدأ فريق بشكتاش مباراة أمام أضنة سبور بتشكيل مكون من:

ميرت جونوك - جوناس سيفنسون - سانوتش - توبكو - المعتصم بالله علي - صالح أوكان - أليكس أوكسليد - رافا سيلفا - كيليش - سميح كليتشي.

بشكتاش التركي، فيتو
بشكتاش التركي، فيتو

تشكيل أضنة سبور أمام بشكتاش

أمام فريق أضنة سبور فدخل مباراته في مواجهة بشكتاش بتشكيل يضم كل من:

دانير إيرين دونميزر - جويلر - بوراك - كاليندار - ساري - شيليك - مايسترو - كول - باراسي - أيمبتوف

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

بهذه النتيجة يتراجع فريق بشكتاش للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة جمعها في 15 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في أربع وخسر أربع مباريات، وسجل 23 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.

أما فريق أضنة سبور فرفع رصيد إلى 5 نقاط ولكنه ظل في في المركز الأخير بعدما خاض 15 مباراة، وتذوق طعم الفوز للمرة الأولى في لقاء اليوم، حيث تعادل في مباراتين، وخسر 12 مباراة، وسجل 1012 أهداف واستقبلت شباكه 35 هدفا.

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