الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

ويقود المدير الفني تدريب الفريق الأول اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل السويسري جروس المدير الفني الجديد للزمالك الي مقر النادي من أجل قيادة مران الفريق الأبيض في الخامسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن جروس اكتفى بتواجد أمير عزمي مجاهد كمدرب مساعد له مصري في الجهاز الفني.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

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