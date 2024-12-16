الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

زيزو
زيزو

شن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق، هجوما حادا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوز رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا خلال العام الحالي 2024، على حساب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك. 

وكتب عمرو الجنايني عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:

هو احنا مستغربين ليه، دي ناس قالت إن التسعة أصغر من السبعة، ومحمد صلاح ما أخدش أحسن لاعب، والاحتفال كان عندنا في مصر.. منتظرين إيه؟ 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا خلال العام الحالي 2024، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

نجوم حاضرة في حفل جوائز كاف

وحضر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل، لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجما لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

وحضر الحفل أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية.

كما تواجد فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.

وتواجدت مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان.

كما حضر الأنجولي فابريس أكوا، الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو كاف حفل الأفضل في أفريقيا الأفضل في أفريقيا أرقام زيزو 2024 رونوين ويليامز

مواد متعلقة

شاهد، الظهور الأول لـ جروس في مران الزمالك

آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك

تفاصيل أول مقابلة بين جروس ولاعبي الزمالك

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

جوميز يكشف أسباب فسخ عقده مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري بالكونفدرالية، كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا، حمدي فتحي يدعم صفوف الاهلي في كأس العالم للأندية

نهضة بركان يفوز على الملعب المالي بهدف نظيف ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

زيزو يهاجم كاف بعد خسارة جائزة "الأفضل": نعلم جميعا كيف تسير الأمور

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

منوعات

المزيد

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الاثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الرشوة جريمة ومكافحتها واجب ديني ووطني

سبب نزول سورة المزمل وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية