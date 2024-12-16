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حوادث

السيطرة على حريق مستشفى حدائق القبة والتحريات تكشف السبب

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مستشفى بحدائق القبة، فيتو

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق محدود اندلع بـمستشفى سان بولا، ويواصل فريق من المعمل الجنائى فحص الحريق اثر انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق اندلع بمطبخ المستشفى والسبب ماس كهربائي.

 

تحاول الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة للسيطرة على حريق بـ مستشفى سان بولا بحدائق القبة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء. 

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بـ  مستشفى سان بولا بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وتم الدفع بسيارات المطافئ وسيارات الإسعاف تحسبا من وجود مصابين.

 

حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنيل 

 

وعلى جانب آخر، كانت قد  شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية عندما نشب حريق هائل  داخل شقة سكنية مما أسفر عن مصرع سيدة وطفليها. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.


وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن سيدة وطفليها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، حيث نجحت جهود رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

تحاول الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة  للسيطرة على حريق بـ مستشفى سان بولا بحدائق القبة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء. 

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق في مستشفى بحدائق القبة

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

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قوات الدفاع المدني مستشفى سان بولا المعمل الجنائي المستشفي

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