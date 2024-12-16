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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالإقليمي

تصادم سيارتين بالطريق
تصادم سيارتين بالطريق الاقليمي،فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقلهم للمستشفي العام من خلال الاجهزة الأمنية التي انتقلت لمكان الحادث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووقوع مصابين.

وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق تسيير حركة المركبات، ورفع آثار الحادث، وسحب السيارات المتسببة في الحادث وجاري تحرير المحضر اللازم.

إصابة 10 أشخاص في مدينة نصر

واصطدمت سيارة نقل بأخرى ميكروباص اتجاه طريق مدينة نصر مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بدائرة قسم شرطة التجمع.

وكانت الخدمات المرورية تلقت بلاغا من مسئول غرفة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين، بالطريق الجديد القادم من التجمع الخامس.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات والأجهزة الأمنية وقاموا بنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي والقاهرة الجديدة للعلاج وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارات من خلال ونش تابع لإدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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الأجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة الخدمات المرورية

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