الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة

حريق هائل داخل شقة
حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية عندما نشب حريق هائل  داخل شقة سكنية مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص سيدة وطفليها . 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.


وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص 

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على  الحريق  حيث نجحت جهود رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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