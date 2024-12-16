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حوادث

القبض على عاملة نظافة وعشيقها بتهمة قتل ابنتها وإلقاء جثتها بصندوق قمامة في الهرم

متهمة
متهمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عاملة نظافة وعشيقها متهمين بقتل ابنة الأولى والقاء جثتها في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالتعدي علي المجني عليها والبالغة من العمر 3 سنوات بسبب تبولها علي نفسها، وقاما بحمل جثتها والقائها في القمامة للتخلص منها وهروبا من المسألة القانونية.

تحرر محضر باقوالهما وأحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

البداية عندما عثر أهالي منطقة كعبيش علي جثة طفلة ترتدي كامل ملابسها ملقاة بأحد صناديق القمامة، فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب علي جسدها النحيل وأنها توفيت نتيجة  تعرضها للكدمات وجروح قبل وفاتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة بأحد شوارع المنطقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل أن أم الطفل وعشيقها هما وراء قتل الطفلة وتم ضبطهما.

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الأجهزة الأمنية صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة الهرم للنيابة

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