مصر تحصد جائزتين في حفل الأفضل لـ "كاف"، محمد صلاح يقود التشكيل المثالي، أديمولا لوكمان أفضل لاعب إفريقي، حارس صن داونز بطل العرس بجائزتين، وزيزو والشحات خارج السباق

أقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل للعام الحالي 2024، في مدينة مراكش المغربية.

ومنح الكاف الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز، كما فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا بينما خسر أحمد سيد زيزو وحسين الشحات جائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح رونوين ويليامز حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي وجاء محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي.

مصر تحصد جائزتين وزيزو والشحات يخسرون

وحصدت مصر جائزتين خلال حفل توزيع جوائز الأفضل حيث منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة الإنجاز المتميز، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وتسلم الجائزة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أفضل لاعب في إفريقيا

وتوج النيجيري أديمولا لوكمان لاعب فريق أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العام الحالي 2024.

أفضل هدف

وتوج الأنجولي كريستوفي مابولولو بجائزة أفضل هدف إفريقي في عام 2024، خلال حفل الكاف الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

الهدف كان سجله مابولولو لصالح منتخب أنجولا في مرمى منتخب ناميبيا خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2024 التي أقيمت في كوت ديفوار.

أفضل نادي في أفريقيا

وحصل النادي الأهلي علي جائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

أفضل حارس مرمى

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف عن فوز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز لاعب صن داونز بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

أفضل لاعب شاب في إفريقيا

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز السنغالي لامين كمارا بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

أفضل لاعبة في قارة إفريقيا 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز الزامبية باربرا باندا بجائزة أفضل لاعبة في قارة إفريقيا 2024.

أفضل لاعب داخل إفريقيا خلال العام الحالي 2024

وفاز رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا خلال العام الحالي 2024، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

أفضل حكم وحكمة في إفريقيا

وفاز الليبي معتز الشلماني والمغربية بشرى كربوبي بجائزة أفضل حكم وحكمة في إفريقيا.

أفضل ناد كرة قدم للسيدات في إفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز نادي مازيمبي الكنغولي بجائزة أفضل ناد كرة قدم للسيدات في إفريقيا.

أفضل حارسة مرمى ومدربة في أفريقيا

وفازت النيجيرية شيامكا بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا وفوز المغربية لمياء بومهدي بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا

أفضل لاعبة صاعدة في أفريقيا

وفازت المغربية ضحى مداني بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في أفريقيا

أفضل منتخب سيدات

وفاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب سيدات في أفريقيا

وفاز الإيفواري إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا،

أفضل منتخب في أفريقيا 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز كوت ديفوار بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2024، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

التشكيل المثالي لقارة أفريقيا 2024

سر التفوق على زيزو والشحات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز لاعب صن داونز بجائزتي أفضل حارس مرمى في أفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وأثار فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا على حساب حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك حالة من الجدل خاصة بين الجماهير المصرية.

ويبدو أن الكاف فضل منح ويليامز الجائزة بعدما خطف الأنظار في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا وخاصة بعد تألقه في مواجهة الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي.

ويليامز نجح في التصدى لـ4 ضربات ترجيحية، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي كما أصبح ويليامز أول حارس في تاريخ البطولة يحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية بنسخة واحدة.

وساهم ويليامز في حصول المنتخب الجنوب أفريقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2024.

ويليامز مع فريقه ببطولة الدوري الجنوب إفريقي للموسم السابع على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك فحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 2023.

نجوم حاضرة في حفل جوائز كاف

وحضر حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل، لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجما لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

وحضر الحفل أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية.

كما تواجد فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.

وحضرت مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان.

كما حضر الأنجولي فابريس أكوا، الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا.

ونشرت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عبر فيسبوك بوستر يضم عددا من أساطير ونجوم الكرة الإفريقية من بينهم محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق قبل انطلاق حفل جوائز الأفضل من قبل كاف.

وفي تجهيزات ما قبل بدء حفل توزيع جوائز الأفضل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية كان الشاي المغربي حاضرا.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي مقر حفل توزيع جوائز الأفضل.

كما حضر نابي كيتا لاعب منتخب غينيا وليفربول السابق منذ قليل إلي مقر حفل توزيع جوائز الأفضل

وحضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحضر أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك إلى مقر حفل توزيع جوائز الأفضل.

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