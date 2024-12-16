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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في الإتجار بالحشيش المخدر والهيروين بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على الحشيش المخدر والهيروين ومبلغ مالي وهاتقين محمول.

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وبمواجهتهما اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المرج المواد المخدرة

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