تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الإتجار في الإستروكس والحشيش بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس والحشيش، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

القبض علي 3 متهمين بتجارة المخدرات

البداية كانت عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام 3 عناصر اجرامية بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام والحشيش وزنت 300 جرام بقصد ترويجهم والتربح والكسب غير المشروع منها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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