أدلة إدانة المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

أخبار الفن اليوم، أول تعليق لـ شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين، نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب