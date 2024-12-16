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رياضة

الدوري التركي، أضنة سبور يتقدم على بشكتاش بثنائية نظيفة في الشوط الأول

فريق أضنة سبور، فيتو
فريق أضنة سبور، فيتو

الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة أضنة سبور أمام بشكتاش التركي بتقدم الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم.

تقدم أضنة سبور بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق باراسي، قبل أن يعزز اللاعب أيمبيتوف التقدم بهدف ثان في الدقيقة 39.

 

أعلن مدرب بشكتاش التركي جيوفاني فان برونخورست عن تشكيلة الفريق لمواجهة أضنة سبور في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم.

تشكيل بشكتاش لمواجهة أضنة سبور

ويبدأ فريق بشكتاش مباراة أمام أضنة سبور بتشكيل مكون من:

ميرت جونوك - جوناس سيفنسون - سانوتش - توبكو - المعتصم بالله علي - صالح أوكان - أليكس أوكسليد - رافا سيلفا - كيليش - سميح كليتشي.

فريق أضنة سبور التركي، فيتو
فريق أضنة سبور التركي، فيتو

تشكيل أضنة سبور أمام بشكتاش

أمام فريق أضنة سبور فيدخل مباراته في مواجهة بشكتاش بتشكيل يضم كل من:

دانير إيرين دونميزر - جويلر - بوراك - كاليندار - ساري - شيليك - مايسترو - كول - باراسي - أيمبتوف

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

يحتل فريق بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة جمعها في 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في أربع وخسر ثلاث مباريات، وسجل 23 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.

أما فريق أضنة سبور فيقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين جمعهما في 14 مباراة، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن، وتعادل في مباراتين، وخسر 12 مباراة، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 34 هدفا.

 

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