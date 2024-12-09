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رياضة

الدوري التركي، غازي عنتاب يحقق فوزا صعبا على ريزة سبور بهدف نظيف

غازي عنتاب، فيتو
غازي عنتاب، فيتو

الدوري التركي، فاز فريق غازي عنتاب على نظيره ريزة سبور، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كاليون ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لفريق غازي عنتاب اللاعب إيفو جربيتش في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

 

تشكيل غازي عنتاب في مواجهة ريزة سبور

بدأ فريق غازي عنتاب المباراة بتشكيل مكون من:

دبوديس - كيزيلداج - برونو فييانا - مباكاتا - بابا أليوني ندياي - ديان سوريسكو - أوزكييذيك - إيسكيهالك - لونجوفي - أوكوريكي - خليل درويس أوغلي.

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

بهذه النتيجة رفع فريق غازي عنتاب رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في المركز العاشر، فيا تجمد رصيد ريزة سبور عند 19 نقطة في المركز التاسع.

ويزا سبور التركي، فيتو
ويزا سبور التركي، فيتو

طرابزون يتعادل مع قاسم باشا 

من جهة أخرى،  تعادل فريق طرابزون سبور مع ضيفه قاسم باشا 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بالجولة 15 من الدوري التركي.

 

أهداف مباراة طرابزون سبور ضد قاسم باشا


وسجل هدفي طرابزون سبور سيمون بانزا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وأنطوني نواكايمي في الدقيقة (82).

فيما سجل هدفي قاسم باشا كارلوس كافو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ونونو دا كوستا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، كما رفع قاسم باشا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

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