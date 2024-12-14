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رياضة

رئيس بشكتاش التركي: أحلم بالتعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد حسين يوجيل، القائم بأعمال رئيس نادي بشكتاش التركي، أن حلمه هو التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

 

وقال رئيس بشكتاش عبر قناة TRT Spor: “فريقنا يحتاج بالتأكيد إلى تعزيزات، لكن من الصعب جدًا التحرك في يناير، ربما نسعى لسد الثغرات من خلال بعض الإعارات، ونحتاج أيضًا إلى رحيل بعض اللاعبين”.

وأضاف: “هدفنا في المرحلة القادمة بناء فريقًا من أجل الموسم المقبل”.

وأكمل: “فرصتنا في المنافسة على الدوري التركي مستمرة حسابيًّا هذا العام، ولكن سنشكل فريقًا ينافس على البطولة العام المقبل”.

وتابع: نحن بحاجة إلى جناح أيمن وجناح أيسر”.

واستكمل: “بالطبع أمنيتي هي التعاقد مع محمد صلاح ليشغل مركز الجناح الأيمن، هذا هو حلمي فقط”.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة.

فيما تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر داخل ناديه.

 

وقال محمد صلاح عبر موقع ليفربول: “بالطبع أنا سعيد بتلك الجائزة، أعلم أنني فزت بها عدة مرات من قبل، ولكن ما دام  الفريق يفوز بالمباريات، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية”. 

وحصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر داخل فريقه متفوقًا على جميع زملائه. 

 

جائزة أفضل لاعب في الشهر في ليفربول حصل عليها محمد صلاح للمرة الثالثة هذا الموسم؛ ليواصل النجم المصري تألقه مع الريدز.

وعلى جانب آخر، توجه عدد من لاعبي فريق ليفريول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح لمستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول.

وارتدى لاعبو ليفربول الملابس الخاصة باحتفالات رأس السنة.

وفي سياق مختلف، من المقرر أن يلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع فولهام اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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