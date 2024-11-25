طرابزون سبور يقسو على أضنة ديمرسبور بخماسية في الدوري التركي

فاز فريق طرابزون سبور على ضيفه أضنة ديمرسبور بنتيجة 0/5، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري التركي.

سجل أهداف طرابزون سبور في شباك أضنة ديمرسبور، محمد تشام هاتريك وسيمون بانزا هدفين.

تشكيل طرابزون سبور ضد أضنة ديمرسبور

حراسة المرمى: أورجان تشاكير.

خط الدفاع: سركان اسان، حسين تركمان، ارسيني باتاهوف، عارف بوسلوك، باتيستا ميندي.

خط الوسط: أوموت جونيس، محمد تشام.

خط الهجوم: سيهان كاناك، سيمون بانزا، دين فيسكا.

تشكيل أضنة ديمرسبور أمام طرابزون سبور

فيدات كاراكوش، جوفان مانيف، سيميح جولير، تولجا كاليندر، مايسترو، طيفون ايدوغان، يوسف ساري، نبيل عليوي، يوسوف بارازي، علي يافوز كول، أردا كورتولان.

مباراة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور، فيتو

حبس رئيس نادي 3 سنوات بعد الاعتداء على حكم في الدوري التركي

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، على فاروق كودجا، الرئيس السابق لـ نادي أنقرة جوجو التركي، بعد حادثة التعدي على حكم مباراته أمام ريزي سبور في الدوري التركي بشهر ديسمبر الماضي.

وكانت المباراة قد انتهت بهدف لمثله في الجولة 15 من الدوري التركي الموسم الماضي، ولكن اللقاء شهد اعتداء على الحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار المواجهة، بعدما طرد لاعب فريق أنقرة جوجو، علي سو في الدقيقة 50، قبل أن يطرد نظيره في ريزا سبور إيمريهان توبكو في الدقيقة 95.

بعد ذلك أسقط فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو، الحكم على أرض الملعب بلكمة قوية في وجهه، لتنفجر مشاجرة بالأيدي بين الجانبين، ليعلن بعدها فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو استقالته من منصبه في نفس اليوم، لكن تم اعتقاله، بسبب الضربة التي أسقطت خليل أوموت ميلير.

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