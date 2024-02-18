أضنة سبور يتعادل مع ألانيا في الدوري التركي بمشاركة كوكا

الدوري التركي، تعادل ألانيا سبور أمام نظيره أضنة دمير سبور، بثلاثية لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "باهجة شهير أوكولاري"، ضمن الجولة الـ26 من الدوري التركي الممتاز.

افتتح فريق ألانيا سبور التسجيل في الدقيقة 20، عن طريق يوري بالكوفيتش، ثم عزز أوغوز أيدين تقدم ألانيا سبور بالهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 67، تحصل فريق أضنة دمير سبور على ركلة جزاء نجح إمري أكبابا في تسجيلها، قبل أن يحرز يوسف ساري على هدف التعادل لأضنة دمير سبور، عند الدقيقة 70، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من يوسف باراسي.

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ودفع المدير الفني لفريق ألانيا سبور، فتحي تقي، بخدمات المهاجم المصري، أحمد حسن كوكا، والذي دخل اللقاء بديلًا عند الدقيقة 73.

وأهدر ألانيا سبور لركلة جزاء بحلول الدقيقة 75، بعد أن فشل جواو نوفايس في تسجيل هدف التقدم لصالح أصحاب الأرض.

وعند الدقيقة 77، أحرز فلورنت هادرجيوناي الهدف الثالث لفريق ألانيا سبور، وبحلول الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، أحرز أليتي هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

وبهذا التعادل ارتقى رصيد ألانيا سبور إلى النقطة 29 في المركز الخامس عشر في سلم الترتيب العام للدوري التركي، فيما ارتفع رصيد أضنة دمير سبور عند النقطة 32 في المركز العاشر.

من ناحية أخرى، تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور في التشكيل المثالي للجولة 25 من الدوري التركي الممتاز.

وقاد النجم المصري تريزيجيه فريقه طرابزون سبور، للفوز على نظيره هاتاي سبور، بهدفين نظيفين على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي.

التشكيل المثالي للجولة 25 بالدوري التركي

وقدم محمود تريزيجيه أداءً جيدا خلال المباراة ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، أما الهدف الثاني فسجله إينيس بردهي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وكان الحكم أشهر الكارت الأصفر لتريزيجيه في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء للخشونة.

تريزيجيه يرتدي القميص رقم 10 لأول مرة مع طرابزون

وظهر محمود حسن تريزيجيه مرتديا القميص رقم 10 خلال مباراة فريقه أمام نظيره هاتاي سبور، وذلك لأول مرة منذ انتقاله للفريق.

وكان تريزيجيه يرتدي القميص رقم 27 في صفوف طرابزون منذ بدايته مع الفريق، قبل أن يستقر على ارتداء القميص رقم 10، بعد رحيل زميله التركي عبد القادر عمر الذي كان يرتدي الرقم 10 قبل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى صفوف نادي هال سيتي الإنجليزي الذي يلعب في بطولة تشامبيون شيب.