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حوادث

الداخلية تضبط قضايا مخدرات وسلاح خلال حملة أمنية في دمياط

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن  ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم ( 7كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 11 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 9 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى "الهيروين والشابو").

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كما ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن (طبنجة - 3 أفرد محلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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