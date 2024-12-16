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حوادث

مصرع سيدة وإصابة طفلها في حادث سير بحدائق أكتوبر

مصرع سيدة وأصابة
مصرع سيدة وأصابة طفلها أثر اصطدام سيارة بها بحدائق أكتوبر

لقيت سيدة مصرعها وأصيب طفلها في  حادث اصطدام سيارة ميكروباص بهما أثناء عبورهما الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر، وألقى رجال الشرطة القبض على السائق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمنطقة حدائق أكتوبر.

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وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة ونجلها أثناء عبورهما الطريق، وتبين مصرع سيدة وإصابة طفلها.

وقام مرفق الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى، وتم ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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حادث اصطدام سيارة ميكروباص غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة حادث مروري حدائق اكتوبر

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