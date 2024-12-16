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حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بطريق رأس غارب

إنقلاب سيارة بطريق
إنقلاب سيارة بطريق رأس غارب

أصيب شخصان في  حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب، اليوم الإثنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب قبل مدخل المدينة بنحو 40 كيلو متر، وتزامن ذلك مع مرور موكب محافظ البحر الأحمر على مداخل مدينة رأس غارب، لتفقد الحالة العامة للطرق،  وتوقف لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم الدعم لهم.

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ووجه المحافظ مرفق الإسعاف بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، ونقل المواطنين الاثنين المصابين إلى مستشفى رأس غارب.

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الحالة العامة للطرق حادث انقلاب سيارة ملاكي ى طريق رأس غارب غرفة عمليات النجدة مديرية أمن البحر الأحمر

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