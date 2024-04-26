أعراض خزل المعدة، وكيف يؤثر على مرضى السكري؟

خزل المعدة، يعني شلل المعدة وهو اضطراب وظيفي يؤثر على أعصاب المعدة وعضلاتها، ويجعل تقلصات عضلات المعدة أضعف وأبطأ مما تحتاج إليه لهضم الطعام ونقله إلى الأمعاء، وهذا يؤدي إلى بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

خزل المعدة، فيتو

أعراض خزل المعدة

وتشمل الأعراض الشائعة لخزل المعدة ما يلي:

عسر الهضم.

المعدة منتفخة.

الشعور بالشبع بسرعة كبيرة أو لفترة طويلة.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

استفراغ وغثيان.

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تقيؤ قطع كاملة من الطعام غير المهضوم.

فقدان الشهية.

الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

تقلبات نسبة السكر في الدم.

إمساك.

عندما لا تعمل عضلات المعدة بشكل صحيح، يبقى الطعام في المعدة لفترة طويلة بعد تناوله، وقد يشعر الشخص بالشبع على الفور تقريبًا ولفترة طويلة بعد تناول الطعام، وقد يشعر بـألم في المعدة أو بالغثيان أو يتقيأ، وقد يشعر بأن المعدة منتفخة وقد يكون لديه ارتجاع حمضي كأثر جانبي، وعندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، يمكن أن تشعر بالحرقة.

تختلف أعراض خزل المعدة بين الناس، أبلغت مجموعة صغيرة من الأشخاص عن آلام مستمرة في المعدة تتعارض مع حياتهم اليومية، ولكن لا يبدو أن مقدار الألم الذي يشعر به الأشخاص مرتبط بمدى خطورة خزل المعدة لديهم، أو مدى بطء إفراغ معدتهم قد يشعر بعض الأشخاص بمزيد من الألم لأن أعصابهم أصبحت أكثر حساسية، وقد يكون هذا مرتبطًا بسبب خزل المعدة.

ويبطئ خزل المعدة عملية الهضم بأكملها، مما قد يؤخر حركات الأمعاء ويمكنه أيضًا توصيل قطع كبيرة من الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء، والتي يصعب مرورها عبرها، وعلى الرغم من أن خزل المعدة لا يؤثر بشكل مباشر على حركات العضلات في الأمعاء، إلا أن بعض الحالات التي تسببه يمكن أن تؤثر لذلك يعاني بعض الأشخاص من خزل المعدة والإمساك في نفس الوقت.

أسباب الإصابة بخزل المعدة

يعد تلف الأعصاب التي تنشط عضلات المعدة هو السبب الرئيسي لخزل المعدة، وفي حالات أقل شيوعًا تكون العضلات نفسها هي التي تتضرر والنتيجة الإجمالية هي ضعف تقلصات العضلات التي تحرك الطعام في المعدة ثم تضغطه للخارج عبر القاع، ويؤدي هذا إلى عسر الهضم وتأخر إفراغ المعدة حيث يبقى الطعام لفترة طويلة في المعدة.

تشمل الأسباب المعروفة لخزل المعدة ما يلي:

السكري

ويصاب حوالي ثلث الأشخاص المصابين بداء السكري (النوع 1 أو النوع 2) بخزل المعدة، خزل المعدة المرتبط بالسكري هو نوع من الاعتلال العصبي المرتبط بالسكري، ويحدث ذلك عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأعصاب، ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى إتلاف الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة، وبالتالي تتأثر أعصاب المعدة والعضلاة.

جراحة

يمكن أن تؤدي الجراحة بالمعدة أو بالقرب منها إلى إصابة العصب المبهم الذي يمر عبر المعدة وينسق حركاتها، ويمكن أن يحدث خزل المعدة بعد الجراحة في أي وقت بعد الجراحة، وفي بعض الأحيان يحدث ذلك على الفور، ولكن يمكن أن يتطور أيضًا بعد أشهر (أو حتى سنوات)، وتشمل الإجراءات الجراحية الشائعة التي تسببت في خزل المعدة بعد الجراحة ما يلي:

تثنية قاع نيسن.

استئصال المعدة.

جراحة تحويل مسار المعدة.

استئصال البنكرياس.

قطع المبهم.

استئصال المرارة.

الالتهابات

ا لتهابات الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى خزل المعدة، وتعد الالتهابات الفيروسية مثل النوروفيروس والفيروس العجلي من الأسباب الأكثر شيوعًا، لكن العدوى البكتيرية يمكن أن تسببها أيضًا، والعلماء ليسوا متأكدين ما إذا كانت العدوى نفسها هي التي تلحق الضرر بأعصاب المعدة أو ما إذا كانت الخلايا المناعية التي تهدف إلى قتل العدوى تلحق الضرر بالأعصاب عن طريق الخطأ.

مرض يصيب جهاز المناعة

في أمراض المناعة الذاتية، يرسل الجهاز المناعي أجسامًا مضادة لمهاجمة خلايا الجسم، ظنًا منها أنها عدوى، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه الأجسام المضادة الذاتية قد تلحق الضرر بالأعصاب في المعدة، وقد تكون مصابًا بخزل المعدة المناعي الذاتي حتى لو لم يكن لدى المريض أعراض أخرى لمرض المناعة الذاتية، أو إذا كانت الأعراض الأخرى غير مرتبطة بالمعدة.

الأدوية

يمكن لبعض الأدوية والعقاقير أن تمنع الإشارات العصبية التي تنشط عضلات المعدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خزل المعدة المؤقت، وتوصف بعض هذه الأدوية لحالات مرتبطة أيضًا بخزل المعدة، مثل مرض السكري وإذا كان المريض يعاني بالفعل من خزل المعدة، أو كان قد أصيب به من قبل، فهذه أدوية يجب عليه تجنبها. يشملوا:

المواد الأفيونية (المخدرات).

النيكوتين.

قنب هندي.

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

البروجسترون.

مضادات الكولين (أدوية الحساسية).

حاصرات قنوات الكالسيوم (لارتفاع ضغط الدم).

نظائر الأميلين / مضادات GLP-1 (لعلاج مرض السكري من النوع الثاني).

سيكلوسبورين (لمنع رفض زرع الأعضاء).

كلونيدين (لعلاج ارتفاع ضغط الدم).

الليثيوم (لعلاج الاضطراب ثنائي القطب).

الأدوية المضادة للذهان.

أسباب أخرى

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لخزل المعدة ما يلي:

الأمراض العصبية، قد تؤدي الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي إلى خلل في أعصاب المعدة كمرض بركنسون، التصلب المتعدد أو الخلل اللاإرادي.

أمراض الأوعية الدموية الكولاجينية، ويمكن لأمراض الأنسجة الضامة الالتهابية المزمنة أن تؤدي إلى تدهور عضلات المعدة، بما في ذلك الداء النشواني وتصلب الجلد والذئبة ومتلازمة إهلرز دانوس.

اضطرابات الغدد الصماء، يمكن أن تتسبب الحالات التي تؤثر على نظام الغدد الصماء في تلف الأعصاب الكيميائية، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية، واضطرابات الغدة الكظرية، واختلال توازن الشوارد الكهربائية، والفشل الكلوي.

تليّف كيسي، يؤدي التليف الكيسي إلى تراكم المخاط في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إبطاء الحركة في جميع أنحاء الجهاز الهضمي والذي يقدر بنحو ثلث الأشخاص الذين يعانون من التليف الكيسي يعانون من خزل المعدة.

خزل المعدة، فيتو

مضاعفات خزل المعدة

يمكن أن تشمل مضاعفات خزل المعدة ما يلي:

فقدان الوزن وسوء التغذية والجفاف

يمكن أن يؤدي الغثيان والقيء المزمن، أو ببساطة فقدان الشهية، إلى فقدان الوزن وسوء التغذية، وإذا كنت تتقيأ بشكل متكرر، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الجفاف ونقص الإلكتروليتات، وقد تحتاج إلى التعافي في المستشفى من خلال العلاج الغذائي واستبدال السوائل.

مضاعفات الارتجاع الحمضي

يسبب خزل المعدة انتفاخ البطن، مما يجعل من السهل على حمض المعدة الهروب من الجزء العلوي من المعدة إلى المريء، ويمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي المزمن مضاعفات للمريء مثل حرقة المعدة والالتهاب (التهاب المريء).

مضاعفات السكر في الدم

يقطع خزل المعدة التدفق المنتظم والمتحكم فيه للطعام عبر الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى مقاطعة الإطلاق المنتظم والمتحكم فيه للجلوكوز في مجرى الدم، وعندما يبقى الطعام لفترة طويلة في المعدة، وقد ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل منخفض للغاية عندما يتم إطلاق الطعام أخيرًا قد يرتفع مستوى السكر في الدم وهذه التقلبات معقدة بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويمكن أن تجعل خزل المعدة أسوأ.