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قرارات وكيل التعليم بالدقهلية، أبرزها منع دخول أولياء الأمور للمدارس

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

 أجرى اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، لمتابعة إدارة ميت سلسيل التعليمية لمتابعة انتظام التعليم بالمدارس.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بميت سلسيل والجمالية

 ورافق وكيل تعليم الدقهلية محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية وكان في استقباله  رضا صبح مدير الإدارة.

المدارس المستهدفة في الزيارة 

 وقام مدير المديرية بزيارة مدارس:-الفريق محمد لطفى الابتدائية المشتركة-السادات الثانوية التجارية-علي حسن عبد الوهاب الثانوية بنين-محمد عبد المنعم للتعليم الأساسي.

أبرز قرارات وكيل تعليم الدقهلية 

 واطلع  مدير المديرية على نسب حضور غياب الطلاب، وأكد ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول  .

توزيع التقييمات على أيام الأسبوع

 ووجه إلى توزيع التقييمات على أيام الأسبوع ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وسرعة إزالة الرواكد من المدرسة وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية. 

وواصل جولة الدكتور مدير المديرية حيث توجه إلى إدارة الجمالية التعليمية وكان في استقباله محمد عبد المنعم مدير الإدارة، وقام بمتابعة مدرستي اللواء إبراهيم رضوان تعليم أساسي والشهيد محمد محمد خالد عبد الرءوف الثانوية بنات.

 وأمر بسرعة صرف راتب شهري أكتوبر ونوفمبر لمعلمي الحصة وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدارس إلا في أوقات محددة مسبقًا حرصًا على انتظام اليوم الدراسي.

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 كما شدد على سرعة إزالة العبارات المسيئة عن أسوار المدرسة وأوصي بتكريم الطالبة مريم محمد مصطفى المقيدة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد محمد خالد عبد الرءوف الثانوية بنات بطابور الصباح، وذلك لالتزامها بالحضور وعدم التغيب منذ بداية العام الدراسي مشددا على ضرورة تواجد التابلت مع الطالبات يوميًا.

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