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حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في الجمالية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدتين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين سرقتا حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من (أحد المواطنين) بأسلوب "النشل" حال استقلاله سيارة "أجرة" بدائرة القسم، وأقرتا بالتصرف في المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" في الجيزة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 

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منطقة الجمالية محكمة جنوب القاهرة المشغولات الذهبية

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