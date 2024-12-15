الأحد 15 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمنصورة

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور أشرف العربي  وكيل تعليم الدقهلية جولة لمتابعة ميدانية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

جولة لوكيل تعليم الدقهلية 

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث توجه اليوم أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لمتابعة إدارة شرق المنصورة التعليمية.

المدارس المستهدفة في زيارة وكيل تعليم الدقهلية 

 وقام مدير المديرية بزيارة عدد من المدارس منهم:كفر بدواي القديم ، وكفر بدواي تعليم أساسي الجديد. 

متابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية

وقد اطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم، كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية 

 


هذا وقد قام مدير المديرية بشكر المدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية.

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