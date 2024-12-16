حبس عاطل بتهمة قتل نجل شقيقته أثناء تصفية خلافاتهما في الوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بحبس عاطل متهم بقتل نجل شقيقته بطلق ناري بسبب خلاف مالي بينهما بمنطقة الوراق في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل طالب، يبلغ من العمر 18 عاما، بطلق ناري بدائرة قسم شرطة الوراق.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة طالب مصاب بطلق ناري، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه بسبب خلاف مالي بينهما، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه إلى خاله لحل الخلاف بينهما، لكن حال مغادرته استل المتهم سلاحا ناريا وصوب طلقة تجاه نجل شقيقته حتى أسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.

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