الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعترافات صادمة للمتهم بقتل والده في القليوبية: "كنت عايز ورثي منه قبل ما يموت"

حبس،فيتو
حبس،فيتو

اعترف المتهم بإنهاء حياة والده المسن بالقليوبية خنقًا أمام مباحث القليوبية، وقال: إن والده كان يجعله يعمل ليل نهار في الأرض الزراعية ولا يعطيه شيئًا ويحرمه من ماله، مشيرًا إلى أنه كان يريد أن يحصل على ميراثه من والده وهو حي فرفض والده معنفًا إياه مما دفعه للقيام بخنقه ولم يفق إلا ووالده جثة هامدة.

 

الإعدام شنقا لسائق بتهمة قتل عجوز وسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية

كتب كل ما يملك لها، إنقاذ مسن طردته زوجته من منزله في الغربية

وكانت  قرية السفاينة شهدت واقعة مأساوية راح ضحيتها رجل عجوز على يد نجله خنقًا، إثر مشادة كلامية بينهما، وذلك بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ إلى المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شخص بالتخلص من والده خنقًا.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحدوث مشادة كلامية بين مزارع يدعى "سيد ف" يبلغ من العمر 50 عامًا وبين والده "ف.ا.ف.ا" كان يعمل خفيرًا نظاميًّا، وحاليًّا بالمعاش ويبلغ من العمر 70 عامًا تطورت إلى مشاجرة بالأيدي خلال تواجدهما بالأرض الزراعية.

وقام المتهم بخنق والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه، إثر مطالبة المتهم بأخذ أموال من المجنى عليه لمروره بضائقة مالية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بنها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولى معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث القليوبية محافظة القليوبية مباحث القليوبية مركز شرطة طوخ القليوبية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

مودرن وبيطلبوها بالاسم، حكايات ومواقف من دفتر أحوال "منى" أول مأذونة في القليوبية (فيديو)

الإعدام شنقا لسائق بتهمة قتل عجوز وسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أسعار حج الجمعيات الأهلية، 395 ألف جنيه للمستوى الأول

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

وزير المالية يكشف أمام النواب تراجع الدين الخارجي

النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية