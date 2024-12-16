التحقيقات تكشف سبب حريق جراج في السلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام حول جراج نشب به حريق، مما أسفر عن تفحم 3 أتوبيسات عن أسباب الحريق.

وتبين أن ماسا كهربائيا نشب بأحد الوصلات الكهربائية لاتوبيس فنشبت النيران وساعد البنزين والمواد المشتعلة على تصاعد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج في منطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، وتبين نشوب الحريق داخل 3 أتوبيسات.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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