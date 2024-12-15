الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

لحظة اندلاع حريق
لحظة اندلاع حريق في شقة سكنية بالمنيل،فيتو

تواصل الحماية المدنية عمليات التبريد بموقع حادث حريق شقة سكنية بالطابق 11 في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القديمة، أسفر عن مصرع أم وطفليها في لحظة مأساوية، حيث عثرت أجهزة الأمن علي الأم وهي تحضن أولادها لتحميهم من النيران التي التهمتهم جميعا.

وبدأ فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف علي ملابساته وأسبابه.

وحصلت فيتو على فيديو متداول علي صفحات التواصل الاجتماعي يرصد لحظة اندلاع الحريق.

شاهد الفيديو من هنا

حريق هائل  داخل شقة سكنية بالمنيل

شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية عندما نشب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص 

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على  الحريق  حيث نجحت جهود رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

 

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الحماية المدنية حريق شقه سكنيه قسم شرطة القديم

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