الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

استضاف أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ممثل جامعة علوم الإدارة الدولية ISM  بألمانيا، وذلك في إطار دور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في  تعزيز التعاون الدائم مع الجامعات الاجنبية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

جامعة حلوان تستضيف ممثل جامعة علوم الإدارة الدولية ISM  بألمانيا

وقد تم مناقشة سبل التعاون المشتركة بين جامعة ISM وجامعة حلوان والتي من خلالها فتح مجال تبادل الخبرات الأكاديمية وأجراء البحوث المشتركة، مما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار العلمي وتقديم برامج أكاديمية متطورة وذات جودة عالية.

وحضر اللقاء  الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة "جاكلين توشيل" بجامعة علوم الإدارة الدولية ISM  بألمانيا، والدكتورة سارة البية وكيلة كلية علوم الرياضة بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء مناقشة فرص تمويل المشروعات المشتركة والتي تسهم في  رفع مستوى التصنيف الأكاديمي للجامعة، ويزيد من مكانتها بين المؤسسات التعليمية الدولية.


وخلال اللقاء تم استعرض الطرفان أهم أوجه التعاون ما بين جامعة حلوان وجامعة ISM الالمانيه، وتم وضع نقاط رئيسية يمكن البدء بها خلال المرحلة القادمة للتقدم للمشروعات الدولية في مجال التسويق الرياضي والادارة الرياضية، وكذلك اكد الطرفان على أهمية أن يكون هناك اتفاقية للتبادل الطلابي وأعضاء التدريس من أجل تبادل خبرات في تلك المجالات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة حلوان المؤسسات التعليمية رئيس جامعة حلوان كلية علوم الرياضة علوم الرياضة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجامعات الأجنبية

مواد متعلقة

نقيب المعلمين: نظامنا التعليمي يهدف إلى الفهم والتطبيق وتجاوز الحفظ والتلقين

عبد الصادق: إقامة شراكات استراتيجية بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية

رسالة رئيس جامعة القاهرة لقيادات قصر العيني بعد عملية اليد المبتورة

وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج تعليمي متميز يدعو إلى الفخر

مجمع الفنون والثقافة يشهد حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

وزير التعليم: استحداث 98 ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي

في اليوم العالمي لذوي الهمم، وزير التعليم: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في المدارس النظامية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أسعار حج الجمعيات الأهلية، 395 ألف جنيه للمستوى الأول

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

وزير المالية يكشف أمام النواب تراجع الدين الخارجي

النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية