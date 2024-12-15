استقبلت كويكى يوريكو محافظ طوكيو، الدكتورة لينا علي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية ومنسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر واليابان.

عبد الصادق: إقامة شراكات استراتيجية بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية

ونيابة عن رئيس جامعة القاهرة قامت الدكتورة لينا بتسليم درع الجامعة للمحافظ تقديرًا لجهودها المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في المجال الأكاديمي والثقافي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في رسالة وجهها إلى محافظ طوكيو، حرص جامعة القاهرة على إقامة شراكات استراتيجية مع عدد من الجامعات اليابانية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون في المستقبل القريب.

محافظ طوكيو تشكر لجامعة القاهرة حرصها على تعزيز التعاون مع الجامعات اليابانية

ومن جانبها، أعربت محافظ طوكيو عن شكرها العميق لـ جامعة القاهرة على هذا التكريم، مؤكدةً على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة العريقة في تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والياباني.

وفي نفس السياق وجهت خطاب شكر إلى رئيس الجامعة والدكتورة لينا علي، وذلك نظير جهودهما في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

جدير بالذكر أن كويكى يوريكو، محافظ طوكيو الحالية، حاصلة على درجة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.

وفي سياق اخر توجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة برسالة شكر لقيادات قصر العيني، والفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) بطوارئ قصر العيني.

وقال رئيس جامعة القاهرة: “تابعت بفخر واعتزاز ما حرصت على تسليط الضوء عليه المواقع الإعلامية والصفحات الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن نجاح الفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) بطوارئ قصر العيني في إجراء عملية زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عمره ٢٠ عاما بعد جراحة دقيقة ومعقدة بمشاركة أطباء الجراحة والعظام والتخدير”.

وأضاف: “في هذا السياق، أتوجه بالتهنئة والشكر إلى قيادات قصر العيني حسام صلاح ووكلائه ومعاونيه، والفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الذي شارك في نجاح الجراحة تحت إشراف د.عادل ولسن أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، وطارق عامر أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، وأيمن نعمان أستاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح، ويوسف الخولي مدرس جراحات التجميل والإصلاح وبمشاركة فريق جراحة التجميل والإصلاح المكون من: يمني صلاح، جون جوزيف، فادي منصف، فيلوباتير جوزيف، أندرو ميشيل، أحمد عامر”.

وتابع: الشكر لأطباء العظام: أحمد صفتي، مينا اسامة، حسن سيد، وفريق التخدير: بيشوي عاطف، مكاريوس موريس، بسنت أشرف، أحمد حازم، أماني فتحي، وأطباء الرعاية والامتياز والتمريض: منة عبد الله، ط.م.علي جنينه، علي أمجد، م.فؤاد، ولكافة العاملين والقائمين على العمل بهذا الصرح الطبي العملاق.

واختتم رئيس جامعة القاهرة: “لقد أبرزت هذه الجراحة الدقيقة نماذج ملهمة ومشرفة من الكفاءات الطبية التي يحتذى بها والتي تذخر بها مستشفيات جامعة القاهرة، فكل الشكر على إخلاصكم وعطائكم المتميز، وتمنياتي لكم بالتوفيق والمزيد من النجاح”.

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