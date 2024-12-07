السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

الشطرنج
الشطرنج
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كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة جديدة لاستثمار نجاح بطولة الجمهورية للمدارس فى الشطرنج، وذلك بتعميم ممارسة الشطرنج على مستوى الإدارات التعليمية، وتنظيم مسابقات بين المدارس فى هذه الرياضة.

 

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وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عموم المديريات التعليمية في المحافظات بتعميم رياضة الشطرنج في المدارس.

تطوير التعليم المصري 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه لأنه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالرياضة البدنية والذهنية وبالأخص رياضة الشطرنج والتي تعمل على خلق جيل يفكر.

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وأضافت أنه بعد نجاح بطولة الجمهورية الأولي لشطرنج المدارس العام الماضي والتعاون المثمر والبناء بين الادارة المركزية لتطوير المناهج - مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج، فإنه سيتم تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية ( تدريب / مسابقات / فعاليات) وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج.

 

 

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الإدارة المركزية لتطوير المناهج الاتحاد المصري للشطرنج التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم

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