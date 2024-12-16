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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقات بمصر الجديدة، 15 يومًا علي ذمة التحقيق

وكان  قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من موظف يفيد بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بالشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في  سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – "مبالغ مالية أجنبية ومحلية، مجموعة من المشغولات الذهبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامي)، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى.

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محكمة جنح مصر الجديدة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة

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