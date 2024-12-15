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حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة نصر 15 يوما علي ذمة التحقيق.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مدينة نصر سرقة كبار السن ماكينات الصراف الآلي أمن القاهرة

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