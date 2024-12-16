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محافظات

رئيس مدينة أبو حمص بالبحيرة يتفقد معدلات تنفيذ موقف السيارات (صور)

استمرار العمل بموقف
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو

تابع اليوم اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة ابوحمص بمحافظة البحيرة استمرار العمل بمشروع إقامة  موقف أبو حمص الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه وعلى مساحة ٣.٥ فدان، بصافي مساحة ( ١٢٦٠٠ متر مربع) بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب ٣٧٤ سيارة.

استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو


 

ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تطوير مدن ومراكز المحافظة وضمن جهود الدولة لتحسين خدمات النقل والمواصلات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بمتابعة بدء العمل بموقف أبوحمص الجديد.

 


 

موقف أبو حمص الجديد يعمل على تخفيف الإزدحام ويربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية  

ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي الذي يربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري والضغط عن وسط المدينة وسوف يتم تشغيله إلكترونيًّا لضبط منظمومة المواصلات ودخول وخروج السيارات.


 

استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو
استمرار العمل بموقف ابوحمص الجديد، فيتو

تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

وأكد رئيس المركز أن مشروع إنشاء الموقف يأتي إنطلاقًا من تأكيد القيادة السياسية على أهمية إنشاء مشروعات تنموية، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال داخل المحافظات وخارجها.

 

 

كما يعكس إلتزام المحافظة بتلبية إحتياجات مواطنيها وتحسين جودة حياتهم علمًا بأن موقع الموقف القديم سوف يتم استغلاله بعمل سوق حضاري يخدم المركز طوال الأسبوع، كما تم نقل بعض السيارات لفترة محدودة لحين الانتهاء من عمل الموقف.

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ابوحمص البحيرة مركز ومدينة ابوحمص موقف أبوحمص الجديد محافظ البحيرة

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